Münzbehälter an Toiletten im Hauptbahnhof Dessau aufgebrochen - Männer flüchten nach Tat

Am Dessauer Hauptbahnhof wurden die Münzbehälter aufgebrochen.

Dessau/MZ. - In der Nacht zum Dienstag haben zwei Männer die Münzbehälter der Toiletten am Dessauer Hauptbahnhof aufgebrochen und das Geld gestohlen. Das hat die Bundespolizei am Mittwoch mitgeteilt – verbunden mit einem Zeugenaufruf.