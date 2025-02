Mieterärger in Dessau Müllkippe in der Schill-Straße in Dessau: Anwohner sehen Grenze des Erträglichen überschritten

Seit Jahren ärgern sich Mieter der Ferdinand-von-Schill-Straße über den Sperrmüll am Containerstellplatz der DWG. Was sie kritisieren. Was der Vermieter zur Situation sagt.