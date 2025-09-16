Trotz eines genehmigten Sicherheitskonzeptes verwehrte die Polizei am Sonntag zunächst die Startgenehmigung für den City Run. Lücken in den Blockaden seien der Grund gewesen.

Müllautos schützen Läufer beim Dessauer City-Run - Polizei wollte Start zunächst nicht genehmigen

Ein Fahrzeug der Stadtpflege versperrte die Zufahrt zur Poststraße von der Kavalierstraße aus.

Dessau/MZ. - Bevor am Sonntag der Startschuss für den 26. City Run fiel, hieß es für die Läufer geduldig warten. Für die Organisatoren wurde es hektisch. Die Polizei verwehrte der Veranstaltung kurz vor Beginn überraschend die Genehmigung – sie sah die Sicherheit der Teilnehmer und den Schutz vor Fahrzeug-Anschlägen nicht ausreichend gewährleistet und forderte an einigen Stellen in der Innenstadt zusätzliche Sperren.