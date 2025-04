Die Jägerschaft Dessau hatte am Wochenende wieder zur alljährlichen Müllsammelaktion in der Natur rund um Dessau aufgerufen. Mit einem Ergebnis, das nachdenklich macht.

Dessau-Roßlau/MZ. - Die Jägerschaft Dessau hatte am Wochenende wieder zur alljährlichen Müllsammelaktion in der Natur rund um Dessau aufgerufen, gemeinsam Unrat zu beseitigen. Ehrenamtliche aus Ortsgruppen, wie dem Anglerverein Roßlau 05, aber auch Freunde, Familie und Bekannte unterstützten die Aktion. Zwei Container und große Müllsäcke wurden von der Stadtpflege Dessau-Roßlau zur Verfügung gestellt. An verschiedenen Sammelstellen haben die helfenden Hände meterweise Unrat zusammengetragen.

„Der Müll hat im Vergleich zum Vorjahr drastisch zusammengenommen“, sagt Kreisjägermeister Michael Mitsching. Am Ende kamen zwischen 16 und 18 Kubikmeter Abfall, von Plastikteilen über Essensverpackungen bis hin zu Fahrradreifen, zusammen. Auch beim Forstamt Haideburg wurden sieben Kubikmeter Müll aus der Mulde und Umgebung eingesammelt. Danach wurden die Helfer mit Limo und kleinen Snacks versorgt.