Vor drei Jahren hat sich ein Mann beim Pizzaholen in Mosigkau schwer am Fußgelenk verletzt. Die Unfallkasse Sachsen-Anhalt verklagte den Hausbesitzer und wollte wegen mangelndem Winterdienst 17.000 Euro zurückhaben. Erst scheiterte sie, dann bekam sie doch recht.

Blick vom Sportplatz auf die Erich-Weinert-Straße in Mosigkau: Hier stürzte im Februar 2021 ein Mann auf eisigem Untergrund. Der Fall wurde vor dem Landgericht in Dessau verhandelt.

Mosigkau/MZ. - Der Winter kam heftig am 6. Februar 2021. Vor drei Jahren also. Über Nacht hatte es ohne Unterlass geschneit, die Temperaturen fielen und fielen, sanken in den nächsten Tagen auf minus 10 Grad und in Bodennähe auf minus 20 und darunter.