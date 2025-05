Die Kontrolle am Kümmerling in Dessau hatte Folgen.

Dessau/MZ. - Mit der Beschlagnahmung ihrer Mopeds ist ein „Ausflug“ zweier 17-Jähriger in Dessau geendet.

Polizeibeamten des Polizeireviers Dessau-Roßlau waren die Jugendlichen am Montag, 5. Mai, gegen 11.30 Uhr in der Straße Am Kümmerling aufgefallen. Beide wurden angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass an den beiden Mopeds „technische Veränderungen zur Leistungssteigerung vorgenommen wurden“, so die Polizei.

Die beiden 17-Jährigen konnten außerdem keine gültigen Führerscheine vorweisen. Da zudem die Betriebserlaubnis der Krafträder erloschen war, erfolgte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau die Sicherstellung der beiden Fahrzeuge. Die entsprechenden Strafanzeigen wurden gefertigt.