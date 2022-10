Modernisierung von Dessauer Feuerwehr-Leitstelle wird teurer

Weil die Technik in der Dessau-Roßlauer Leitstelle in die Jahre gekommen ist, muss Ersatz her. Die Stadt hat für den reibungslosen Umbau ein Planungsbüro beauftragt. Es soll auch dafür sorgen, dass der Notruf 112 immer erreichbar ist - auch während der Arbeiten.

Dessau-Roßlau/MZ - Die Modernisierung der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Dessau-Roßlau wird teurer als ursprünglich geplant. Der Finanzausschuss hat am Dienstag den Weg für die Investition in Höhe von 1,2 Millionen Euro freigemacht. Eigentlich sollte die Erneuerung von Technik und Mobiliar nur 860.000 Euro kosten. Die Kostensteigerung beträgt also 340.000 Euro.