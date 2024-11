Dessau/MZ. - Die Mittlere Elbe wird Teil des „Blauen Band Deutschland“. Das hat am Montag der WWF mitgeteilt.

Ziel sei es, das Projektgebiets an der Elbe zwischen Dessau-Roßlau und Aken zu einem bundesweiten Referenzgebiet für naturnahe Auenlandschaften an Bundeswasserstraßen zu machen. In Zusammenarbeit mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe, dem Biosphärenreservat Mittelelbe sowie dem Bundesforstbetrieb Mittelelbe sollen in den kommenden Jahren verschiedene Renaturierungsmaßnahmen umgesetzt werden. Der Startschuss für das Projekt erfolgt am Montag, 4. November, in Dessau. Zu Fast wird dann auch die aus Dessau stammende Umweltministerin Steffi Lemke sein, dazu WWF-Vorstand Jan-Peter Schemmel.

Die Formulierung „Blaues Band“ ist angelehnt an das „Grüne Band“. Der ehemalige deutsch-deutsche Grenzstreifen bildet mittlerweile einen Biotopverbund durch Deutschland. Das „Blaue Band“ soll Gewässer untereinander und mit den Küstengewässern vernetzen. Zur Umsetzung des Bundesprogramms wird ein generationsübergreifender Zeitraum von 30 Jahren veranschlagt. Dafür braucht es allerdings 50 Millionen Euro jährlich.