Dessaus Weihnachtsmarkt wurde schon Ende November eröffnet. Traditionell kommt dann immer noch der Weihnachtsmarkt in der Dessauer Marienkirche dazu. Was die Besucher erwartet.

Mitteldeutschlands schönster Weihnachtsmarkt: Künstler und Handwerker locken in die Marienkirche

Dessau/MZ. - Ab Dienstag, 10. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember, öffnet wieder der Weihnachtsmarkt in der Marienkirche seine Pforten, der zu den schönsten Mitteldeutschlands gehört.

40 Kunsthandwerker, Künstler, und Händler bieten im warmen und gemütlichen Backsteinbau wieder ihre kreativen Schätze an und wollen mit den Besuchern ins Gespräch kommen. Fernab der Hektik vor der Tür kann hier das besondere Adventsflair genossen werden und in Ruhe das eine oder andere Geschenk gefunden werden.

Ein abwechslungsreiches Kulturprogramm mit Puppenspiel, Theater und Musik sowie kulinarische Leckereien, Glühwein und leckere Köstlichkeiten laden in der kuscheligen Atmosphäre des Marktes zum Verweilen ein.

Die Pforte der Marienkirche öffnet sich am Dienstag um 12 Uhr. Um 18 Uhr bläst der Posaunenchor unter Leitung von Andreas Köhn weihnachtliche Weisen von der Empore. An allen Markttagen wird es an den Nachmittagen kulturelle musikalische Unterhaltung für Klein und Groß geben.

Öffnungszeiten:Dienstag, 10.Dezember, bis Freitag, 13. Dezember von 12 bis 19 Uhr. Samstag, 14. Dezember, 11 bis 19 Uhr, Sonntag, 15. Dezember, 11 bis 18.30 Uhr