Mitteldeutscher Mietauto-Anbieter „teilAuto“ wächst rasant - Leichtes Plus auch in Dessau-Roßlau

Dessau-Rosslau/MZ. - Der mitteldeutsche Carsharing-Anbieter teilAuto hat im vergangenen Jahr einen starken Kundenzuwachs verzeichnet.

Anfang 2025 hatte das Unternehmen etwa 14 Prozent mehr Nutzer als im selben Vorjahreszeitraum und lag damit deutlich über dem Branchenwert von 8,1 Prozent, wie der Betreiber mitteilte. TeilAuto hat damit nun insgesamt 88.000 registrierte Kunden in den Bundesländern Sachsen (70.000), Sachsen-Anhalt (7.000) und Thüringen (11.000), die sich in 27 ostdeutschen Städten 2.050 Fahrzeuge teilen.

Im vergangenen Jahr konnte teilAuto sein Stationsnetz um 100 neue Standorte erweitern und betreibt heute 980 feste Carsharing-Stationen. Der kaufmännische Geschäftsführer des Unternehmens, Michael Creutzer, sieht darin einen starken Wachstumstreiber: „Autoteilen wird von Jahr zu Jahr bequemer. 2025 wird es in Mitteldeutschland absehbar über 1.000 Fahrzeugstandorte geben, an denen mindestens ein Carsharing-Auto rund um die Uhr zur Verfügung steht.“

170 Menschen aus Dessau-Roßlau teilen sich vier Fahrzeuge

Halle ist mit 4.500 Fahrtberechtigten (plus 12 Prozent) und 130 Fahrzeugen an 95 Stationen größter Carsharing-Standort in Sachsen-Anhalt. Die Landeshauptstadt Magdeburg verzeichnet als zweitgrößter Standort 2.100 Fahrtberechtigte (plus 17 Prozent) und 50 Fahrzeuge an 40 Stationen. In Dessau-Roßlau ist das Unternehmen seit dem Jahr 2004 aktiv. Hier können sich die 170 Nutzer (plus 6,25 Prozent) eines der vier Fahrzeuge an den vier Stationen Petruskirche, Alter Schlachthof, Hauptbahnhof Westausgang und Ziebigk ausleihen.

Und was sind die weiteren Pläne für diesen Standort? Von einem Sprecher heißt es auf MZ-Anfrage: „Wir möchten nach Möglichkeit 2025 ein weiteres Fahrzeug nach Dessau bringen, vorzugsweise ein E-Auto, sofern die Bedingungen dafür passen.“ Weitere teilAuto-Standorte in Sachsen-Anhalt gibt es in Wittenberg (150) und Merseburg (50).

Gegründet in Halle hat teilAuto deutschlandweit inzwischen 88.000 Nutzer

Das Unternehmen wurde 1992 in Halle gegründet, der Firmensitz befindet sich inzwischen jedoch in Leipzig. Geeignet ist Carsharing für Kurzstrecken, Ausflugs- oder auch mehrwöchige Urlaubsfahrten. Laut dem Bundesverband Carsharing verzeichnete das Marktsegment „Stationsbasiertes Carsharing und kombinierte Systeme“ zum 1. Januar 2024 deutschlandweit etwa 875.000 Nutzer.