Dessau - In der UCI Kinowelt in der Wolfgangstraße sollen voraussichtlich am 17. Juni die Lichter wieder angehen. Wie eine Sprecherin erklärte, sei man aktuell bei den Planungen. Vorausgesetzt, die behördlichen Vorgaben lassen eine Wiederaufnahme des Kinobetriebs auch langfristig zu. Ein Hygienekonzept wird erarbeitet. (mz/syk)