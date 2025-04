Vorfreue in der Elbestadt

Wegen Niedrigwasser musste „Kaiser Wilhelm“ beim letzten Besuch im Industriehafen „ankern“. An Bord die Familie Sachsenberg.

Rosslau/MZ. - Der nordelbische Stadtteil von Dessau-Roßlau soll zeitnah eines seiner markanten Wahrzeichen wieder erhalten: Den azurblauen Schiffsanleger an der Elbe hinter der Straßen- und der Eisenbahnbrücke am Stromkilometer 258 vom Elbelauf. Darüber informierte Ortschaftsrat Peter Vester das Gremium zu dessen jüngster Ratssitzung am Donnerstag vergangener Woche.