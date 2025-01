Es war im Herbst 2020 ein mutiger Schritt, als rund ein Dutzend Enthusiasten sich dazu entschlossen, das Kiez-Kino in Dessau-Nord wieder an den Start zu bringen. Die Bilanz fällt positiv aus.

Mit Elan in das neue Kinojahr: Wie sich das Dessauer Kiez-Kino entwickelt hat und was man 2025 plant

Kino in Dessau-Nord

Seit 2020 wieder am Start: Kiez-Kino in der Bertolt-Brecht-Straße

Dessau/MZ. - Es war im Herbst 2020 ein mutiger Schritt, als rund ein Dutzend Enthusiasten sich dazu entschlossen, das damals seit über einem Jahr nicht mehr betriebene Kiez-Kino in Dessau-Nord wieder an den Start zu bringen und regelmäßig zu betreiben. Die Maßnahmen in der Corona-Zeit durch Schließung, Mindestabstände und Testpflicht sollte die Feuerprobe für die ehrenamtlichen Kino-Betreiber werden. Sie haben sie bestanden und nach der Pandemie wieder ein regelmäßiges Programmkino-Angebot für die Dessau-Roßlauer etabliert.