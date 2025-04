Seit Anfang April vermittelt eine App Fahrten in Mietwagen auch in Dessau-Roßlau. Zielgruppe sind Nachtschwärmer an Wochenenden, die bis jetzt mit Bus und Bahn nicht weiterkamen.

Mit dem Chauffeur in die Disco: Neue App vermittelt Fahrten im Mietwagen am Wochenende und nachts

Dessau-Roßlau/MZ. - „Es ist ja nicht so, dass in Dessau nichts los ist, wie es immer heißt“, sagt Christian Bahn. „Es gibt durchaus Orte, an denen man feiern gehen kann. Aber man kommt eben nicht hin und wieder weg“. Dessau, da ist sich der Operative Leiter der Firma „Mobily“ sicher, hat kein Kultur-, sondern ein Mobilitätsproblem. Gerade am Wochenende und zur späten Stunde kommen Nachtschwärmer nicht mehr zu den Veranstaltungsorten, seien es Clubs, Kinos, private Feiern oder Konzerte.