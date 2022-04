Millionengrab Fischtreppe in Dessau? LHW sieht Ursache in einem Stauwehr bei Hamburg

Die FDP-Landtagsagbeordneten Karin Tarricon und Jörg Bernstein (l.u.r) an der Fischtreppe am Muldewehr im Gespräch mit Burkhard Henning und Arne Gluch, Direktor und Hydrologie-Experte beim LHW.

Dessau/MZ - Sie war seit Ewigkeiten ersehnt, dann lange geplant und optimiert, schließlich in zwei Jahren gebaut worden. Nun ist die Fischaufstiegsanlage (FAA) am Muldewehr Dessau seit 2017 inzwischen fünf Jahre in Betrieb. Und fast so lange auch umstritten.