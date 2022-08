Mietvertrag endet, Automat weg - Commerzbank verlässt Roßlau endgültig

Die Commerzbank schließt ihre SB-Zone in Roßlau. Kunden müssen nach Dessau ausweichen.

Die Commerzbank schließt ihren Standort in Roßlau (Symbolbild)

Roßlau/MZ/SIB - Mit Auslaufen des aktuellen Mietvertrags schließt die Commerzbank zum 19. Oktober 2022 ihre SB-Zone in der Karl-Liebknecht-Straße in Roßlau. Das hat das Geldhaus am Montag mitgeteilt.