Nach einem Streit an einer Straßenbahnhaltestelle in Dessau hat ein Mann eine 37-jährige Frau mit ihren beiden Kindern beschimpft, geschlagen und mit einem Messer bedroht. Die Frau und der 14-jährige Sohn wurden verletzt.

Dessau/MZ. - Nach einem Streit an einer Straßenbahnhalte in Dessau hat ein Mann eine 37-jährige Frau mit ihren beiden Kindern beschimpft, geschlagen und mit einem Messer bedroht. Die Frau und ihr 14-jähriger Sohn wurden leicht verletzt.

Zu dem Zwischenfall kam es am Dienstag, 22. Oktober, gegen 7 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Heidestraße/Innsbrucker Straße. Nach Angaben der Polizei waren dort die Frau im Beisein ihres 14-jährigen Sohnes und ihrer vierjährigen Tochter mit dem Mann in Streit geraten. Beide kannten sich nach Angaben eines Polizeisprechers.

Im Bereich der Gleise soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, die dann in die nahe gelegene Südstraße verlagerte. Dort soll der Mann auf Höhe einer dortigen Kindertagesstätte Mutter und Sohn geschlagen und mit einem messerähnlichen Gegenstand bedroht haben. Der Täter flüchtete mit seinem Fahrrad vom Ort des Geschehens, konnte später vorläufig festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft sah aber keine Haftgründe, so dass der 33-Jährige wieder freigelassen wurde.

Polizei in Dessau sucht Zeugen des Zwischenfalls an der Haltestelle und in der Südstraße

Zur Aufarbeitung des Zwischenfalls hat die Polizei eine Zeugensuche gestartet, um weitere Hinweise zum Tatgeschehen sowohl im Bereich der Straßenbahnhaltestelle als auch im Bereich der Südstraße zu erhalten. Vor allem werden zwei Personen gesucht, die sich während des Streits im Bereich der Haltestelle aufgehalten haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter (0340) 25030 entgegen.