Der Pharmakonzern Merz verlagert einen Teil seiner Produktion von Hessen nach Rodleben. Was den Ausschlag für den Umzug gegeben hat und warum der Standort so wichtig ist.

Merz vergrößert sich in Dessau - Verpackungslinie zieht von Hessen in den Pharmapark

Enttäuschung in Reinheim, Jubel in Rodleben

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Rodleben/Reinheim/MZ. - Ein Tag nach Bekanntwerden der Umzugspläne der Pharmafirma Merz in den Pharmapark Rodleben ist die Freude in Dessau-Roßlau ebenso groß wie die Enttäuschung im hessischen Reinheim. Am Dienstag war bekanntgeworden, dass das Pharmaunternehmen sein Werk im Landkreis Darmstadt-Dieburg in den kommenden Jahren schließt und nach Dessau-Roßlau verlagert.