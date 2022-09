Meinsdorf macht weiter Druck für barrierefreien Haltepunkt der Deutschen Bahn

Mit einem Beschluss, der auch gleichlautend in den Stadtrat Dessau-Roßlau eingebracht werden soll, fordert der Ortschaftsrat nicht nur den Einbau des Fahrstuhls. Zwar hatte die Deutsche Bahn den Haltepunkt in Meinsdorf neu gebaut, doch zahlreiche Fahrgäste können ihn gar nicht nutzen. Das ist aber nicht das einzige Manko.

Der neue Haltepunkt in Meinsdorf ist nicht barrierefrei. Schon vor der offiziellen Übergabe Ende August hatten Meinsdorfer ihrem Unmut mit Plakaten Luft gemacht.

Meinsdorf/MZ - Der Meinsdorfer Ortschaftsrat lässt in Sachen des erst Ende August eingeweihten Haltepunktes der Deutschen Bahn in Meinsdorf nicht locker. Denn der ist nicht barrierefrei. Sowohl für gehbehinderte Menschen als auch Radfahrer, Rollator- und Rollstuhlfahrer, Eltern mit Kinderwagen oder Menschen, die schweres Gepäck dabei haben, ist es kaum oder gar nicht möglich, auf den Bahnsteig zu gelangen. 42 Stufen führen auf einer steilen Treppe nach oben. In Meinsdorf heißt der Zugang bereits „Himmelsleiter“.