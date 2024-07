Bei einem Brand an der Bahnstrecke zwischen Dessau und Bitterfeld ist am Sonnabend, 20. Juli, ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Kabelstränge der Bahn waren betroffen. Die Strecke musste gesperrt werden.

Mehrere Brände an Bahnstrecke Dessau-Bitterfeld: Feuerwehr spricht von 100.000 Euro Schaden

Die Feuerwehren beim Löscheinsatz an den Gleisen in Dessau.

Dessau/MZ. - Bei einem Brand an der Bahnstrecke zwischen Dessau und Bitterfeld ist am Sonnabend, 20. Juli, ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Das hat die Feuerwehr in Dessau mitgeteilt.

Mehrere Anrufer hatten am Sonnabend ab 15.50 Uhr Flächenbrände zwischen der Rudi-Richter-Straße im Dessauer Süden und dem Gelände der Gärungschemie gemeldet. Durch die Rettungsleitstelle wurden auf Grund der großen Anzahl von Anrufern mehrere Feuerwehren alarmiert. Die Einsatzkräfte entdeckten dann im genannten Bereich zahlreiche Brandstellen und setzten zur Brandbekämpfung Hohlstrahlrohre, eine Kübelspritze und Feuerpatschen ein.

Im Bereich der Klagenfurter Straße hatte sich ein Brand bereits auf die Kabelführungen der Deutschen Bahn ausgedehnt und in diesem Bereich erheblichen Schaden verursacht. Über den Notfallmanager der Deutschen Bahn AG und über die Notfallleitstelle in Leipzig wurde eine vollständige Streckensperrung veranlasst.

Als Brandursache wird durch die Feuerwehr ein Defekt an einem Schienenfahrzeug vermutet. Der Notfallmanager kümmerte sich nach der Brandbekämpfung durch die Feuerwehr um die Schadensbeseitigung. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren Süd, Kochstedt und Alten mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften.