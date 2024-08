Mehr Lust auf den Lustgarten? Dessau-Roßlau beginnt Bauarbeiten vor dem Johannbau

Die Umgestaltung des Lustgartens in Dessau beginnt. Wie die Fläche attraktiver werden soll und was die Bauarbeiten für Fußgänger und Radfahrer bedeuten.

Dessau-Rosslau/MZ. - In diesen Tagen beginnen die Bauarbeiten am Lustgarten in Dessau. Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, erfolgt die Umgestaltung nach dem Entwurf, der im Herbst 2022 öffentlich präsentiert wurde, denn sowohl die Bürger als auch die Presse hätten hierzu positives Feedback gegeben.