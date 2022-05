Mehr Einsätze erwartet: Polizei in Dessau-Roßlau steht bereit für den Männertag

Dessau-Roßlau/MZ - Endlich wieder Männertag feiern! Nach zwei Jahren Coronapause öffnet „die Hauptanlaufstelle an Christi Himmelfahrt in der Region“ wieder, sagt Dirk Werner, Betreiber der Ausflugsgaststätte Leiner Berg, und freut sich auf den Donnerstag.

2019 war dort zum letzten Mal gefeiert worden. 3.000 Menschen waren beim Fest dabei, auf dem es allerdings auch zu einer Prügelei kam. Bei dieser wurde ein Jugendlicher krankenhausreif geschlagen. So etwas soll nicht wieder passieren. „Wir haben ein neues Sicherheitskonzept und stellen uns gemeinsam mit dem Ordnungsamt und der Polizei stärker auf“, erklärt Werner. Polizei und Security werden eine größere Präsenz zeigen. „Außerdem wird der Birnbaumweg in Waldersee für den Fahrzeugverkehr gesperrt.“ So soll verhindert werden, dass Autos direkt bis zum Leiner Berg fahren. „Wir halten so die Rettungswege frei“, so Werner. Es wird entsprechende Beschilderungen geben. Neu ist zudem, dass das Festivalgelände eingezäunt wird.

„Highlight ist unser Holi-Festival auf der Wiese“

Auf dem Gelände soll dem Spaß von 10 bis 17.30 Uhr nichts im Wege stehen. „Wir haben zwei Musikbühnen“, sagt Werner, so dass für alle Generationen etwas Passendes dabei sei. „Highlight ist unser Holi-Festival auf der Wiese.“

Auch kulinarisch hat sich der Leiner Berg auf einen Ansturm eingestellt - mit Gulaschkanone, vier Bierwagen und dem großen Schwenkgrill von Imbiss-Merkel.

Polizei bereitet sich auf einen Anstieg der Einsätze ab den Nachmittags- und Abendstunden vor

Die Polizei bereitet sich unterdessen generell auf einen Anstieg der Einsätze ab den Nachmittags- und Abendstunden vor, wie Revier-Sprecher Frank Becker sagte. „Wir rechnen mit einer erhöhten Einsatzbelastung im Bereich der Körperverletzung, alkoholbedingten Unfälle, hilflosen Personen und Ruhestörungen.“ Insbesondere rund um das Landhaus, das Elbzollhaus, am Leiner Berg sowie anderen gastronomischen Einrichtungen werde man verstärkt Präsenz zeigen. Für den Bereich Leiner Berg ist die Wittenberger Polizei zuständig.

Becker wies noch einmal eindringlich auf die geltenden Promillegrenzen hin. Ab 0,3 Promille handeln sich Radfahrer mit unsicherer Fahrweise eine Ordnungswidrigkeitenanzeige ein, ab 1,6 Promille begehen sie eine Straftat.