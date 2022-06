Mehr als 300 Personen ziehen bei Corona-Demo durch Dessau

Protestiert wurde gegen fast alles, was als Maßnahme gegen die Pandemie gilt.

Demonstranten beim Corona-Protest in Dessau

Dessau/MZ - Dessau hat am Montagabend die bislang größte Demonstration in der Innenstadt gegen Corona-Maßnahmen erlebt. Nach rund 45 über einen Telegram-Kanal organisierten Montagsprotesten in Dessau mit nach Angaben der Organisatoren bisher maximal 80 Teilnehmern kamen nun 300 Menschen zusammen. Bei dieser Angabe berief sich ein Demo-Redner auf das Ordnungsamt; nach MZ-Schätzung dürfte die Zahl der Demonstranten sogar noch etwas höher gelegen und etwa 340 erreicht haben.