MDR Sputnik holt Joris und Freunde auf Bühne in Dessau - und streamt das Konzert live

Dessau - MDR Sputnik holt in der kommenden Woche den Popstar und Echo-Preistäger Joris nach Dessau. Hier wird er am 30. April in der Reihe „Friends of...“ ein Konzert geben, das ab 20 Uhr live bei Sputnik im Radio sowie als Videostream in der ARD-Mediathek zu erleben sein wird. Zuschauer vor Ort sind corona-bedingt nicht erlaubt.

Gestreamt wird das Ganze live aus den „Event Studios“ der Firma i:tecs im ehemaligen Hangar. Die 850 Quadratmeter große Halle ist mit modernster Technik ausgestattet. Professionelle Musiker können hier für Tourneen proben.

Neben Joris werden am Freitag, 30. April, aber noch weitere hochkarätige Stars erwartet. Denn bei den „Friends of...“-Konzerten singt der Star nicht nur seine Songs, sondern stellt sein ganzes Musikuniversum vor: „Neben Geschichten hinter den Songs sind das vor allem die Musikerinnen und Musiker, die er am liebsten an seiner Seite hat“, kündigt der Sender an. Bei Joris sind das Alice Merton, Deutschlands bekanntester Reggae-Sänger Gentleman, Deutschrapperin Nura, Johannes Oerding und die zehnköpfige Brassband Moop Mama.

Alle werden in Dessau gemeinsam auf der Bühne stehen und „gemeinsam in Erinnerungen schwelgen“, wie es heißt. MDR-Sputnik-Moderatorin Sissy Metzschke werde ihnen dabei die eine oder andere Backstage-Story entlocken.

Seit 2015 ist Joris mit Songs wie „Herz über Kopf“ oder „Nur die Musik“ fester Bestandteil der deutschen Musikszene. Für sein Konzert in Dessau ist eine absolute Prämiere geplant: Erstmals wird der Sänger Songs aus dem aktuellen Album „Willkommen Goodbye“ live mit Band spielen.

Für Fans soll es eine ganz besondere Aktion geben. Via Smartphone können sie Teil der Show werden, indem sie per Knopfdruck auf einen der großen Bildschirme auf der Bühne live zugeschaltet werden. Die exklusiven Tickets für diese virtuellen Zugänge gibt es bis 30. April im Programm von MDR Sputnik zu gewinnen. Die Gewinner können dann auch mit den Stars auf der Bühne in Kontakt treten.

Das „Friends of Joris"-Konzert wird am Samstag, 29. Mai, ab 23.20 Uhr dann auch im MDR-Fernsehen zu sehen sein. Vorab am Freitag, 28. Mai, ist der Sänger zu Gast beim MDR- Riverboat.