Dessau-Roßlau/MZ. - Mit einer Folge aus Mühlstedt wird am Samstag, 20. Januar, im Fernsehmagazin „MDR Sachsen-Anhalt heute“ die Reihe „Dorfgeschichten“ fortgesetzt.

Andreas Neugeboren hat in Mühlstedt unter anderem Sandra Schüler besucht, die in diesem Jahr Kuschel-Picknicks mit ihren sieben Alpakas im Dorf anbieten möchte. Schüler erzählt von ihren Zuchterfolgen, denn demnächst könnte es vielleicht wieder Alpaka-Nachwuchs geben. Außerdem geht es um Feuerwehr- und Sportverein, die das Dorfleben am Laufen halten und um die alte Trauerhalle neben der Kirche, aus der ein schmuckes Gemeindehaus wurde, heißt es in der Ankündigung des Mitteldeutschen Rundfunks.

„Dorfgeschichten“ – samstags um 19 Uhr im MDR-Fernsehen und jederzeit in der ARD-Mediathek.