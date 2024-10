Bei einem Unfall am Wochenende ist der Fahrer eines Mazda in die Wand von „Fahrrad-Meißner“ in der Heidestraße gefahren. Das ist bislang bekannt.

Mazda kracht in Dessau in Hausfassade: Insassen flüchten von der Unfallstelle, kehren aber züruck

Die Unfallstelle in der Straße Leipziger Tor ist auch am Mittwoch noch unübersehbar.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Unfall am Sonntag, 29. September, ereignet. Gegen 18.10 Uhr war dort der Fahrer eines Mazda in der Seitenstraße „Am Leipziger Tor“ in die Hauswand gekracht. Die Insassen flüchteten von der Unfallstelle.

Während der Unfallaufnahme sind dann nach Polizeiangaben zwei Insassen des Autos vor Ort erschienen. Beide waren angetrunken und sehr aggressiv. Die Beamten berichteten von Widerstandshandlungen.

Die Ermittlungen dauern an. Die 27 und 33 Jahren alten Männer hatten über ein Promille. Die Polizei geht davon aus, dass einer von beiden der Fahrer war. Den Schaden an Haus und Auto schätzen die Beamten auf etwa 12.000 Euro.