Massivmoebel 24 eröffnet in Dessau ein neues Zentrallager

Dessau-Rosslau/MZ - Der fränkische Internethändler Massivmoebel24 hat am Wochenende sein neues Zentrallager in Dessau eingeweiht. Das Unternehmen hat zwei große, seit Jahren leerstehende Hallen auf dem Gewerbegebiet Flugplatz übernommen. Auf 16.000 Quadratmeter Grundfläche können in bis zu 14 Meter hohen Regalen 20.000 Europaletten für den Versand gelagert werden. Derzeit werden am Standort Dessau etwa 24 Mitarbeiter beschäftigt, elf Arbeitsplätze entstanden neu. Massivmoebel24 lässt Schränke, Tische und Betten unter anderem in Indien, Indonesien und Südosteuropa herstellen.