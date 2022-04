Markanter Doppeldecker-Bus geht in Dessau wieder zur Stadtrundfahrt auf Tour

Dessau/MZ - Die Nahverkehrsfreunde Dessau starten am 1. Mai in die Saison 2022. Der gelb-orangene Doppeldeckerbus dreht am Sonntag ab 13 Uhr wieder seine 90-minütige Rundreise durch die Junkers- und Bauhausstadt.

Zwei Touren zum Auftakt: Um 13 und um 15 Uhr geht es ab der Hauptpost auf Reise

Um Dessau aus dieser besonderen Perspektive zu „erfahren“, hatten im Vorjahr rund 1.200 Fahrgäste die Tickets für Stadtrundfahrten mit den Nahverkehrsfreunden Dessau gebucht und waren mit Bose Charter Tours durch die Stadt kutschiert worden. Nach der guten Resonanz 2021 also keine Frage für den Verein um Dirk Edelmann und Niklas Grigo: Wir bieten auch 2022 wieder öffentliche Rundfahrten an.

Nach der Saisoneröffnung am kommenden Sonntag mit zwei Touren um 13 und 15 Uhr lässt der Doppeldecker „1761“ künftig wieder sonnabends den Motor an. Dann zu gleichen Abfahrtszeiten um 13 und 15 Uhr von der Reisebushaltestelle Hauptpost nebst Bauhausmuseum. Neben den Stadtrundfahrten rücken auch wieder verschiedene „Themenfahrten“ ins Programm - die erste führt am 7. Mai durch die „Plattenbaustadt Stadt“.

Das Ende der Saison 2022 wird am Freitag, 29. Oktober eingeläutet. Am Wochenende zum Ende der Sommerzeit sind noch zwei Zusatz-Fahrtage am 30. und 31. Oktober geplant.

Streckenverlauf wurde angepasst, Preise bleiben unverändert

Die Route wurde leicht angepasst, führt nun direkt am Johannbau vorbei. Wegen der Baustelle am Albrechtsplatz geht es nun etwas länger durch Dessau-Nord. In den Sommerferien gibt es jeweils sonntags ein zusätzliches Angebot. Preislich gibt es keine Veränderungen. Erwachsene zahlen 15 Euro, Kinder und Schwerbeschädigte nur 13 Euro.

Fahrkarten gibt es im Vorverkauf in den Tourist-Informationen Dessau und Roßlau, in Reisebüros von Heinrich Reisen sowie direkt beim Busfahrer vor Ort. Auch telefonische Reservierung ist möglich bei den Nahverkehrsfreunde unter 0340/85922384.

Aktuelle Informationen im Internet: www.nahverkehrsfreunde-dessau.de/stadtrundfahrt.html