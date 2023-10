Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ - Mit wachen Augen sitzt Margarete Butter in ihrem Bett, hält ein Sektglas in den Händen. Neben ihr auf einem Tablett-Tisch steht eine Schachtel Mon Chérie. Natürlich hat sie davon schon genascht. Denn Donnerstag, der 28. September, ist ein besonderer Tag. Die Dessauerin ist 100 Jahre alt geworden. Sie befindet sich damit in illusterer Runde: In diesem Jahr sind in Dessau-Roßlau bereits sieben Frauen und Männer 100 Jahre alt und neun 101 Jahre alt geworden.