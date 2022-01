Marco Schubert übernimmt Geschäfte der DWG - Warum er nur drei Monate im Amt bleibt

Dessau-Roßlau/MZ/OML - Der Wechsel an der Spitze der Dessauer Wohnungsbaugesellschaft (DWG) ist vollzogen. Wie Dessau-Roßlaus größter Vermieter auf MZ-Nachfrage mitteilte, hat die bisherige Geschäftsführerin, Anja Passlack, das Unternehmen zum Jahresendende verlassen.

Die Geschäfte hat zunächst planmäßig der Jurist Marco Schubert übernommen. Der Gesellschafter der DWG hatte ihn im Dezember mit der befristeten Wahrnehmung dieser Aufgabe bis 31. März beauftragt und bestätigt. Schubert ist erst seit Mai vergangenen Jahres Prokurist bei der DWG.

Lange wird er jedoch nicht an der Spitze des Immobilienunternehmens stehen. Ab dem 1. April übergibt er die Leitung an Thomas Florian, der derzeit noch Geschäftsführer der Bitterfelder Wohnungs- und Baugesellschaft (Neubi) ist. Florian ist 41 Jahre alt und will mit dem Wechsel von Bitterfeld nach Dessau näher an sein Wohnumfeld gelangen, wie er der MZ im Herbst vergangenen Jahres sagte.

Bei der Neubi hatte Florian den Chefsessel im Januar 2020 übernommen. Davor war er fünf Jahre als Chef der Wohnungsbaugesellschaft Coswig tätig. Florian ist ehemaliger Zeitsoldat der Bundeswehr. Später schloss er ein Studium zum Wirtschaftsingenieur für Bauwesen ab.