Weissenfels/MZ. - Es ist ein märchenhafter Aufstieg: Basketball-Erstligist Syntainics MBC Weißenfels hat den erst 17-jährigen Abdul Wafa verpflichtetDer in Kabul geborene und in Dessau aufgewachsene Afghane hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben und damit den Sprung in den 14-Mann-Kader der Weißenfelser geschafft.

Wafa soll regelmäßig am Training des Bundesligateams teilnehmen und Spielpraxis in erster Linie in der NBBL-Mannschaft der Mitteldeutschen Basketball Academy und bei Kooperationspartner USC Leipzig in der 1. Regionalliga Südost sammeln. In der Bundesliga wäre der Youngster auf Grund seiner Ausbildung im Nachwuchsbereich deutscher Clubs ein sogenannter Local Player und würde damit nicht unter das Ausländerkontingent fallen.

Abdul Wafa stammt aus dem Nachwuchsbereich des BC Anhalt. Er hat in Dessau das Basketballspielen erlernt und früh auf sich aufmerksam gemacht: Im U16-Team der MBA in der Junioren-Bundesliga war er ebenso Leistungsträger wie vor wenigen Wochen in der U19 bei der Qualifikation für die Juniorenbundesliga. Auch in der Halbfeldvariante 3×3 machte der Neu-Wolf auf sich aufmerksam: 2024 wurde er mit der U17-Auswahl von Sachsen-Anhalt deutscher Vizemeister, beim anschließenden Nominierungslehrgang schaffte er den Sprung in den „NK2-Kader“ des Deutschen Basketball Bundes.

„Abdul Wafa ist eines der vielversprechendsten Talente unserer Region – und genau solche Spieler wollen wir beim MBC fördern“, sagt Assistenztrainer Chris Schreiber. Schon früh machte Wafa beim BC Anhalt mit außergewöhnlicher Spielübersicht, mit Tempo und mit starkem Ballhandling auf sich aufmerksam. Die gezielte Entwicklung soll ihm nun den nächsten Schritt in Richtung Profibasketball ermöglichen.