Dessau/MZ. - Es war einmal eine kleine Buchhandlung, auf drei Ebenen voller Bücher, in der zusammen kam, was schon immer zusammengehörte - Dessau und Roßlau, seit 2007 bekannt als Dessau-Roßlau. So könnte ein Märchen beginnen, das sich nicht nur in der Fiktion gut anhört, sondern tatsächlich wahr ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.