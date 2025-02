Dessau/MZ. - Nur schnell zum Bäcker wollte in Dessau am Samstagmorgen, gegen 7.35 Uhr ein 75-Jähriger mit seinem Skoda fahren, als er von einer Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde.

Dabei konnte er zunächst nur die Kopie eines Führerscheins vorzeigen. Das Original habe er in seiner Wohnung belassen. Als die Beamten vorschlugen, gemeinsam in die Wohnung zu fahren, um das Original in Augenschein zu nehmen, räumte der Beschuldigte ein, dass er dieses aus diversen Gründen in amtliche Verwahrung geben musste und somit das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis führte.

Er musste die Brötchen zu Fuß nach Hause tragen. Außerdem hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet. Schwere Kost zum Frühstück also.