Mann stört Verkehr und zwingt Autos zur Vollbremsung - Polizei in Dessau sucht Zeugen

Dessau/MZ - Die Polizei in Dessau sucht nach Zeugen, die einen 31-jährigen Mann am Samstag vor zwei Wochen, dem 13. März, dabei beobachtet haben, wie er den Verkehr im Bereich der Bahnhofsbrücke störte.

Wie die Polizei erst am Donnerstag mitteilte, kam es im Bereich der Antoinettenstraße gegen 14.40 Uhr zu mehreren gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr. Dabei soll er Autos an der Weiterfahrt gehindert und Vollbremsungen provoziert haben.

Für die laufenden Ermittlungen bittet die Polizei darum, dass sich die beteiligten Fahrzeugführer oder Zeugen, welche Angaben machen können, im Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Telefonnummer 0340/25030 bzw. per E-Mail an prev-de@polizei.sachsen-anhalt.de melden.