Dessau-Rosslau/MZ. - Eine 60-jährige Dessauerin ist auf einer Dating-Plattform an einen Betrüger geraten und hat mindestens 3.000 Euro verloren.

Die Frau hatte den Mann Mitte Oktober 2024 „kennen gelernt“. In den folgenden Chats und Telefonaten kündigte der Mann an, von Amerika nach Deutschland umsiedeln zu wollen - und wollte einen Koffer mit seinem ersparten Bargeld an die Adresse der Frau senden.

Im Laufe der nächsten Tage meldeten sich dann eine vermeintliche Logistikfirma bei der Frau, die immer wieder neue Geldforderungen für die Abfertigung, die Übergabe, erforderliche Papiere oder die Nichtöffnung des Geldkoffers verlangte. Auch „Strafverfolgungsbehörden“ in Deutschland und ein Kurier, der mit dem Koffer angehalten wurde, verlangten von der angeblichen Logistikfirma Zahlungen, die die Firma von der Dessauerin zurückforderte.

Auch wenn die Frau nicht allen Zahlungsaufforderungen folgte, überwies sie einen Betrag von 3.000 Euro, da ihre Bekanntschaft ihr immer wieder versicherte, ihr das Geld beim Eintreffen in Deutschland zurück zu zahlen. Am Tag seiner vermeintlichen Ankunft in Deutschland teilte er der Frau dann mit, dass sein Flugzeug einen Zwischenstopp in einem europäischen Nachbarland einlegen musste. Er habe dort einen Unfall erlitten und befinde sich nun in einem Krankenhaus. Nach erneuter Rücksprache mit ihrem Sohn entschloss sich die Frau nun, die Polizei einzuschalten.