Mann greift plötzlich in den Rollator - 87-jährige Frau wird in Dessauer Innenstadt dreist bestohlen

Dessau/MZ. - Einer 87-jährigen Frau aus Dessau-Roßlau ist am Montag, 4. August, auf dreiste Art die Geldbörse gestohlen worden. Die Seniorin war gegen 12.45 Uhr in der Askanischen Straße unterwegs und lief dort in Richtung Franzstraße. Auf dem Weg kam ihr ein Mann entgegen, der sich plötzlich neben die 87-Jährige stellte und an ihren mitgeführten Rollator griff. Als sie deutlich machte, dass sie dies nicht wünsche, entfernte sich der Mann in Richtung August-Bebel-Platz.

Die Seniorin setzte ihren Weg fort. Als sie jedoch wenige Minuten später in ihrer Hausbank Geld abheben wollte, musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse verschwunden war. In dieser befanden sich persönliche Dokumente, Bargeld im zweistelligen Bereich auch eine Geldkarte, die umgehend durch einen Mitarbeiter der Bank gesperrt wurde. Der Stehlschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.