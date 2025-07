Ein 31-Jähriger aus Dessau-Roßlau wurde vor dem Landgericht in Dessau angeklagt. Warum das Gericht bei einer Bewährungsstrafe blieb.

Mann aus Dessau bricht fünf Mal in Wohnung von Ex-Freundin an - Kontaktverbot nach „Racheaktion“

Stalking-Prozess am Landgericht

Das Landgericht in Dessau.

Dessau/MZ. - Fünf Einbrüche in zehn Tagen – und das immer in dieselbe Wohnung. Wer tut so etwas? Und vor allem: Warum?