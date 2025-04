Am 1. Mai findet auf dem Dessauer Marktplatz ab 11 Uhr eine Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes statt. Was die Gäste dabei erwartet.

„Mach dich stark mit uns“ - DGB lädt am 1. Mai zur Kundgebung auf den Dessauer Marktplatz

(c) Barbara Renker

Dessau - Bisher habe die traditionelle 1. Mai Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) immer Glück mit dem Wetter gehabt, erzählt Gewerkschaftssekretärin Barbara Renker. Sie hoffe, dass die Veranstaltung auf dem Dessauer Marktplatz auch dieses Jahr nicht ins Wasser falle. Denn eine Schlechtwettervariante sei nicht geplant und es kommen mehr Menschen, wenn das Wetter mitspiele.

Der Fokus zum 1. Mai liegt auf der jungen Zielgruppe.

Ab 11 Uhr ist „jeder herzlich eingeladen“, sagt Renker „vor allem die Gewerkschaftsmitglieder.“ Mit 500 Teilnehmenden rechne der DGB. Ein Ziel sei es, junge Menschen stärker anzusprechen. Das sei vergangenes Jahr bereits ganz gut gelungen. Renker hofft, dass sich der Trend dieses Jahr fortsetzen lässt. Dementsprechend sei auch das Catering für die Veranstaltung ausgelegt. Wie auch die vergangenen Jahre wurde damit Wolfgang Brehme und die Brauerei Wörlitz betraut. Das Besondere ist, es werden auch vegane und vegetarische Speisen angeboten.

Zusätzlich gibt es ein buntes Programm, das alle Altersgruppen ansprechen soll. So ist für die kleinen Gäste der Zirkus Raxli Faxli vor Ort und die Kindertanzgruppe Sunshine tritt auf. Die Älteren können sich auf Musik von der Band Offroad aus Halle freuen. Diese füllen mit ihrem Repertoire von Rock bis Oldies auch Hallen, die für bis zu 4.000 Gäste ausgelegt sind.

Das Motto der Kundgebung ist: „Mach dich stark mit uns“

Entsprechend dem Motto „Mach dich stark mit uns“ stehe jedoch die Arbeit im Zentrum. Dabei ginge es vor allem um sichere Beschäftigung, eine starke Wirtschaft, soziale Sicherheit und eine gute Daseinsvorsorge. Diesen Themen widmen sich auch die Redebeiträge von sowohl IG Metall-Gewerkschaftssekretär Sebastian Fritz, der die Kundgebung eröffne, als auch Vertreter der lokalen Stadtpolitik. Ein weiterer Schwerpunkt stelle das Thema Demokratie dar. Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, sei die Veranstaltung ein Versuch, mit allen demokratischen Parteien ins Gespräch zu kommen. Außerdem sei eine Gesprächsrunde geplant, dazu, was in Dessau fehlt und was Dessau braucht. Moderiert werde das ganze von Renker.

Neben dem Bühnenprogramm gibt es für Gewerkschaften und Vereine die Möglichkeit, sich mit einem eigenen Stand zu präsentieren. Mit dabei sind unter anderem die Veranstalter vom Christopher Street Day, der bereits am 17. Mai in Dessau stattfinden wird.

„Wir wollen uns den Tag nicht aus der Hand nehmen lassen“, sagt Barbara Renker.

Bei öffentlichen Großveranstaltungen sind spätestens seit dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg Ende Dezember vergangenen Jahres die Sicherheitsmaßnahmen ein zentrales Thema. So wurde für die Kundgebung entsprechend mehr Polizei als gewöhnlich eingeplant, berichtet Renker. Es sei wichtig, über Sicherheit zu sprechen, trotzdem „wollen wir uns den Tag nicht aus der Hand nehmen lassen“, sagt Renker. „Das wäre ein falsches Zeichen.“

Auch mit dem Ordnungsamt wurden im Vorfeld Gespräche geführt. Das Ergebnis sei ein für den Tag angepasstes Parkkonzept. Eine weitere Kooperation sei wieder mit der Eisdiele Janny’s Eis vereinbart worden, damit die Teilnehmenden der Kundgebung auf Toilette gehen können. Das dadurch eingesparte Geld für Dixi-Klos werde besser in das Programm investiert, meint Renker.