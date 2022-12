Lutz Dessau hat im Wohnungsverein für gehörig Wirbel gesorgt - Jetzt geht er mit einem gutem Gefühl

Dessau/MZ - Lutz Dessau war 63 Jahre alt, als er 2018 Vorstandsvorsitzender des Wohnungsvereins Dessau wurde. Ein Alter also, in dem andere in den Ruhestand gehen oder ihn im Blick haben. Nicht so Lutz Dessau. Er kam von Berlin, um viel zu erreichen, für das Dessauer Wohnungsunternehmen. Entsprechend hoch war sein Arbeitstempo. „Ich musste treiben, ich hatte mir viel vorgenommen“, schaut er auf seine Amtszeit zurück.