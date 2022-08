Ludwigshafener Feuerwehr kommt nach Dessau um Ehren-Stadtwehrleiter zum 66. zu gratulieren

Dessau-Roßlaus Ehren-Stadtwehrleiter Olaf Braun ist 66 geworden. Warum es sich de Feuerwehrleute aus Ludwigshafen nicht nehmen ließen, ihm in Dessau persönlich zu gratulieren.

Dessau/MZ - Dass mit 66 Jahren das Leben durchaus noch mal anfängt, wissen wir seit dem legendären Udo-Jürgens-Schlager. Dass zum 66. Geburtstag allerdings eine Feuerwehrdelegation anrückt, ist etwas Besonderes. Und so kreuzte am Wochenende die Berufsfeuerwehr aus Ludwigshafen in ihrer Partnerstadt Dessau-Roßlau auf: Um dem Ehren-Stadtwehrleiter Olaf Braun zum Geburtstag zu gratulieren.