Lkw will in den Junkerspark Dessau abbiegen - 16-jährige Radfahrerin wird schwer verletzt

Erneut hat es in Dessau-Roßlau einen Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer gegeben. Dieser ereignete sich am Donnerstag in Alten.

Dessau/MZ - In Dessau-Roßlau hat es erneut einen schweren Unfall mit einem Radfahrer gegeben. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst Dessau mitgeteilt. Der Unfall hat sich am Donnerstag gegen 15.15 Uhr in Dessau-Alten ereignet.

Der 51-jährige Fahrer eines Lkw MAN hatte die Köthener Straße in Richtung Mosigkau befahren und wollte in die Ernst-Zindel-Straße in das dortige Gewerbegebiet abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision mit einer 16-jährigen Radfahrerin. Die junge Radfahrerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Am Dienstagnachmittag erst war eine Radfahrerin in der Hermann-Köhl-Straße bei einem Unfall schwer verletzt worden.