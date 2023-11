Der Wintereinbruch hat im Raum Dessau am Dienstag bislang nur zu einem wetterbedingten Unfall geführt. Auf der A9 rutsche ein Lastwagen in den Graben.

Der Winter ist in Sachsen-Anhalt angekommen.

Dessau-Rosslau/Köselitz/oml - Der Wintereinbruch in Sachsen-Anhalt hat im Raum Dessau-Roßlau bislang nicht zu übermäßig vielen Unfällen geführt. Wie das Dessauer Polizeirevier auf MZ-Nachfrage mitteilte, gab es im Stadtgebiet und auf den Bundesstraßen bis zum Vormittag noch keine wetterbedingten Unfälle.

Ein Glätteunfall ereignete sich jedoch auf der Autobahn 9 zwischen Köselitz und Klein Marzehns an der sachsen-anhaltisch-brandenburgischen Landesgrenze. Wie ein Polizeisprecher sagte, war ein Lastwagen mit Auflieger auf der rechten Spur in Fahrtrichtung München unterwegs, als ihn um kurz vor 9 Uhr ein anderer Autofahrer schnitt. Der Lkw-Fahrer verlor aufgrund der rutschigen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den Graben. Der Auflieger blieb auf der rechten Spur stehen.

Zur Bergung wurden ab 10.15 Uhr der Standstreifen sowie die rechte und mittlere Spur gesperrt. Autofahrer können nur auf der linken Spur an dem Unfall vorbeifahren. Die Sperrung soll etwa anderthalb Stunden dauern.