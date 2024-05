Mit Video: Erfolgreicher Auftakt - „Lichtkultur trifft Hochkultur“ im Tierpark Dessau zieht 500 Besucher an

Dessau/MZ/Sib. - Das erste Viertel der Lichtinstallationen „Lichtkultur trifft Hochkultur“ rund um das Mausoleum und den Dessauer Tierpark hat in der vorigen Woche bereits 494 zusätzliche Besucher in den Abendstunden nach offizieller Schließzeit in den Tierpark gelockt.

Extrabeleuchtung für Nachtschwärmer: Erfolgreicher Auftakt - „Lichtkultur trifft Hochkultur“ im Tierpark Dessau zieht 500 Besucher an. (Kamera: Thomas Ruttke, Schnitt: Anna Lena Giesert)

Von 19 bis 22 Uhr sind auf dem gesamten Tierparkgelände Lichtinstallationen zu entdecken und zu bestaunen. War der Auftakt am 1. Mai mit 67 Gästen noch bedächtig, steigerte sich der Zulauf täglich und erreichte am vorigen Samstag mit 258 „Nachtschwärmern“ einen ersten Höhepunkt.

Die nächsten Gelegenheiten für den Besuch gibt es vom 8. bis 11. Mai sowie vom 16. bis 19. Mai. Das Finale ist dann am Pfingstwochenende vom 24. Mai bis 26. Mai.

nfo: Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse (Erwachsene zwölf Euro, Ermäßigte neun Euro, Kinder sechs Euro) und online über tixforgigs.de (zuzüglich Vorverkaufsgebühr).