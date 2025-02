Spektakel am Himmel Mit Video: Lichtpunkte am Himmel sorgen in Dessau-Roßlau für Aufregung - Was die Erklärung dafür ist

In der Nacht zu Mittwoch haben merkwürdige Lichter am Himmel über Sachsen-Anhalt für ein Lichtspektakel und für etliche besorgte Anrufe bei der Polizei gesorgt. Was der auslöser war und was Elon Musk damit zu tun hat.