Zahlreiche Gäste haben am Sonnabend die Rückkehr der Anhaltischen Gemäldegalerie gefeiert. Besonderes Highlight war eine Lichtshow am Abend.

Dessau/MZ. - Auf Liegestühlen und Picknickdecken den Abend im Park ausklingen lassen, bevor das Lichtspektakel an der Galerie beginnt: In Dessau haben am Sonnabend hunderte Besucher die Rückkehr der Anhaltischen Gemäldegalerie im Park und Schloss Georgium gefeiert. Zeitweise billdete sich eine lange Schlange am Eingang der Galerie.

„Wir konnten immer nur eine gewisse Anzahl reinlassen, sonst wäre es in den Räumen zu eng und für die Aufsichten zu stressig geworden“, erklärte der Direktor der Galerie, Ruben Rebmann. Nach der Halbzeit der kostenfreien Öffnung der Galerie um 18 Uhr waren 410 Besucher an der Kasse gezählt worden. „Damit sind wir sehr zufrieden“, sagte der Galerie-Direktor.

Auch rund um die Galerie wurde einiges geboten. Das Puppentheaterstück „Dornröschen“, die historischen Kinderspiele und die Laternen-Bastelaktion im Blumengartenhaus zogen die Kleinen in ihren Bann. Erwachsene genossen den Tag bei einem Bühnenprogramm und zahlreichen Informationsangeboten.

Rebmann und seine Kollegen schlossen die Galerie dann rechtzeitig, damit um 22 Uhr alle Fenster dunkel waren für das „Anhaltische Bilder-ABC“. Bei dieser besonderen Illumination wurden die Original-Gemälde an die Fassade des Schlosses projiziert, begleitet von einer Moderation und Live-Musik.

Viele Besucher bestaunten die Illumination am Abend. Foto: Thomas Ruttke

Die Bilder gab es in groß und bunt auf der Fassade der Anhaltischen Gemäldegalerie. Foto: Thomas Ruttke

Bei bestem Wetter waren aschon am Nachmittag viele Besucher zum Schloss gekommen. Foto: Thomas Ruttke

Willkommen zurück- die Anhaltische Gemäldegalerie feiert die Eröffnung mit einem Sommerfest Thomas Ruttke

Für Essen und Trinken war gesorgt. Thomas Ruttke

Am Abend gab es Musik von "Free Elements". Foto: Thomas Ruttke

Am Einlass zur Anhaltischen Gemäldegalerie bildeten sich lange Schlangen. Der Eintritt war am Sonnabend frei. Foto: Thomas Ruttke

Drinnen konnten die "neue" Gemäldegalerie bestaunt werden. Thomas Ruttke

Die Anhaltische Gemäldegalerie war am zweiten Weihnachtsfeiertag offiziell eröffnet worden. Die Sanierung hatte fast zwölf Jahre gedauert und 15 Millionen Euro gekostet.