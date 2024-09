Zum zweiten Mal wird am Sonnabend, 28. September, zur „KulTour“ in Dessau eingeladen. 20 Partner machen von 12 bis 12 mit und bieten von Mittag bis Mitternacht Lesungen, Musik, Workshops, besondere Einblicke und mehr. Viele Angebote sind kostenfrei. Was wo geboten wird.

Die Kultour von 12 bis 12 lockt wieder in Dessaus Innenstadt. Am Sonnabend ist es soweit.

Dessau/MZ. - In Dessau ist nichts los? Das ganze Gegenteil ist am Sonnabend, 28. September, der Fall. Zum zweiten Mal lockt die „KulTour von 12 bis 12“ in die Dessauer Innenstadt mit ihren zahlreichen Kultur-Locations, wie Angela Luft sagt. Sie ist bei der Neustadt-Agentur Projektkoordinatorin für das Event.

20 Partner sind bei der Zweitauflage dabei

20 Partner sind in diesem Jahr dabei. „Ohne Elan und Einfallsreichtum aller Mitwirkenden wäre dieses Kulturerlebnis nicht möglich“, sagt Luft und lädt ein, die Angebote zwischen Marktplatz, Zerbster Straße, Ratsgasse, Kavalier-, Johannis- und Ferdinand-von-Schill-Straße zu erkunden. Es locken Lesungen, Führungen, Workshops, Musik und vieles andere mehr. „Für jeden ist etwas dabei“, erklärt Luft. Die Angebote richten sich an alle Altersklassen, also auch für Kinder und Jugendliche ist vieles dabei.

Luft freut sich, dass gegenüber der Premiere Partner dazugekommen sind. Die Projektkoordinatorin nennt die Buchhandlung Bodelschwinghhaus, Fein.Herb Weinbar & Bistro, den Offenen Kanal Dessau, das Baran-Art-Studio und auch das Rathauscenter. Einen Überblick über das gesamte Programm gibt es online unter www.dessau-liebenswert.de/projekte/kultour-von-12-12. Anbei ein paar Tipps:

Lange Nacht im Museum

Bis 21 Uhr locken das Museum für Stadtgeschichte im Johannbau und auch das Museum für Naturkunde und Vorgeschichte in der Askanischen Straße mit ihren Ausstellungen. Der Eintritt ist frei. Im Naturkundemuseum ist zudem der Museumsturm geöffnet. Eingeladen wird zur tierischen Entdeckungsreise. Am Johannbau locken Führungen zum Wendelstein (13.30 und 14.30 Uhr). Auch das Bauhaus Museum macht von 12 bis 22 Uhr bei der „KulTour“ mit. Der Eintritt und die Führungen sind kostenfrei.

Aktionen an Touristinformation und in der Ratsgasse

Ab 12 Uhr locken in der Ratsgasse 11 bei „Kunst-Lokal“ lokale Produkte und lokale Künstler. Es gibt mehrmals einen Art-Upcycling-Workshop mit der Künstlerin Henriette Funke (12, 15 und 19 Uhr). Das Anhaltische Theater lädt in den Räumen der Tourist-Information zu einem Ballett-Workshop (14.30 und 17.30 Uhr) und lädt ein, das Klassenzimmerstück „Risiko“ (13 und 16 Uhr) zu erleben. Nebenan in Angelikas Weinladen lockt Wein und Kultur von 10 bis 22 Uhr, auch die Kunsthalle lädt zu Aktionen ein.

Zwischen Rathaus und Marienkirche

Dem Rathaus mal aufs Dach steigen? Das ist nicht nur abends möglich um 19.30, 20.30 und 21.30 Uhr (Treffpunkt an der Friedensglocke), sondern auch tagsüber, dann aber im Anschluss an einen Rundgang durchs Rathaus. Der wird von 13 bis 18 Uhr im 45-Minuten-Rhythmus angeboten. Treff dafür ist am Rathausportal. Gleich nebenan an der Marienkirche wird 21 Uhr zur Tour mit dem Nachtwächter (Teilnahme 10 Euro) eingeladen.

Im Mitmachlokal laden viele Akteure zum Mitmachen an

Der Lokal e.V., Stadtpark in Bewegung, der Offene Kanal Dessau und der Skizzenclub überregional gestalten das Programm im Mitmachlokal in der Kavalierstraße 37-39. Es werden Beiträge des Offenen Kanals gezeigt (12 bis 14 Uhr), es gibt eine Vernissage mal anders (14 bis 17 Uhr), und am Abend Salsa mit einem Schnupperkurs (19 Uhr) und einer Party bis Mitternacht.

Junge Stadtmacher und Logenhaus in der Ferdinand-von-Schill-Straße machen mit

Junge Stadtmacher der Hochschule laden ab 17 Uhr ein ins „Mitte“ (F.-v.-Schill-Straße 3). Analoge Musik aus privaten Plattensammlungen und Salsa locken. Für HipHop sorgt der New Kid-Verein (ab 14 Uhr). Im benachbarten Logenhaus (Nr. 7) ist ab 19.30 Uhr Bluesmusiker Christian Rannenberg zu Gast. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

Von Buchgebnuss bis Kulinarik in der Johannisstraße

Bücher und mehr - unter anderem Mutmachgeschichten für Kinder - gibt es von 12 bis 20 Uhr in der Buchhandlung im Bodelschwinghhaus. Ins Schwabehaus lädt eine Künstlergemeinschaft von 14 bis 22 Uhr ein, kulinarisch wird es in der Fein.Herb Weinbar & Bistro ab 15 Uhr und im Tobi or not Tobe, wo ab 18 Uhr zu einem besonderem 6-Gang-Menü eingeladen wird.

Unterwegs mit den Nahverkehrsfreunden

Ab dem Hauptbahnhof laden die Nahverkehrsfreunde zu rund 40-minütigen Fahrten ein. Ein Zustieg ist auch am Theater und Bauhaus Museum möglich. Nicht nur die beliebten Themenrouten werden angeboten, auch Mundart und Musik spielen eine Rolle. 12.20 Uhr bis 17.20 Uhr geht es stündlich auf Tour, danach 18.35, 19.35, 20.35, 21.25, 22.15 und 23.05 Uhr. Wer mitfährt, zahlt fünf Euro, Kinder 3. Einen Lumpensammler (bis Süd zur Tempelhofer Straße) gibt es 23.55 Uhr - Mitfahrt kostenfrei.