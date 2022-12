Lehrkabinett in Pflegeschule offiziell in Betrieb genommen

Was früher drei Berufe waren, ist heute ein standardisierter Abschluss als Pflegefachkraft. Praktischer Übungsraum eröffnet.

Dessau/MZ - Beim Betreten des Zimmers wird man unwillkürlich leiser. Nach dem ersten Seitenblick nach links ertappen sich mehrere Besucher bei einem freundlichen Gruß: „Einen schönen guten Tag“. Und fassen sich dann selbst an den Kopf: In den Betten liegen keine atmenden Patienten, sondern menschengroße Puppen in Klinikhemd. Willkommen im neuen Pflegekabinett im Berufsschulzentrum „Hugo Junkers“.

Krankenschwester und -pfleger, Kinderkrankenschwester oder Altenpfleger in der Akutmedizin oder Langzeitpflege - die klassischen, medizinischen Berufe werden jetzt in der Pflegeschule des Städtischen Klinikums Dessau (SKD) in einer generalistischen, dreijährigen Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann geführt. Seit 2020 gibt es nur noch den einen Ausbildungsberuf.

Lehre und Praxis direkt am Patientenbett verknüpfen

In der Pflegeschule vom SKD hat der dritte Jahrgang der neuen Ausbildung im September 2022 für 30 junge Leute begonnen. Im Berufsschulzentrum Hugo Junkers nahm nun eine nächste Neuheit Gestalt an: ein praktischer Übungsraum für die Auszubildenden sowie die Praxislehrer der Ausbildungsbetriebe. Das „Pflegekabinett“ in der ersten Etage vom Haus 1 des Berufsschulzentrums ermöglicht die direkte Verknüpfung von Theorie und Praxis der Kranken- und Altenpflege. Das Kabinett wurde jetzt gemeinsam von Klinikum, Pflegeschule und Pflegeeinrichtungen im Ausbildungsverbund eingeweiht.

Im Übungsraum stehen ein elektrisches Pflegebett für Erwachsene sowie ein gleiches für Kinder und Jugendliche. Dazu befinden sich im Kabinett zwei mobile Patientenlifter mit Gurten zur Lagerung und zum Transfer sowie je zwei Behandlungswagen und Transportstühle mit Zubehör. Die Patienten werden dargestellt von zwei lebensgroßen Menschenpuppen und vier Babypuppen. Unterm Strich gekostet hat die Ausstattung und Einrichtung des Übungsraumes 28.000 Euro.

Im Ausbildungsverbund vom SKD sind eine Vielzahl regionaler Unternehmen als Kooperationspartner mit im Boot, die ihren Nachwuchs in der Pflegeschule ausbilden lassen. Mit dabei in Sachen Übungsraum waren neun Einrichtungen. Die meisten Unternehmen kamen aus Dessau-Roßlau, dazu Häuser aus Coswig (Herzzentrum) und Köthen (Städtisches Pflegeheim Am Lutzepark).

Zahl der Auszubildenden soll anwachsen bis auf 220

Nunmehr können die angehenden Schwestern und Pfleger auf Grundlage des Landeslehrplanes in Sachsen-Anhalt und ihres Praxisplanes die Situationen für die stationäre Akutpflege, Langzeitpflege, ambulante Pflege sowie Versorgung von Kleinkindern mit Übungen trainieren.

Wie Ute Scholz, Leiterin der Pflegeschule vom SKD informiert, wird im Kooperationsverbund von erhöhten Ausbildungszahlen ausgegangen. Um den Kooperationspartnern genügend Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen zu können, sollen jährlich drei Ausbildungskurse starten. Damit würde sich die Zahl der Azubis von aktuell 162 auf 220 erhöhen.