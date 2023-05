Die Stadt will sich dafür einsetzen, dass an der Hochschule Anhalt Pädagogen für Grund- und Sekundarschulen bis zur zehnten Klasse ausgebildet werden.

Hochschule Anhalt will in Dessau Lehrer ausbilden - Warum es Widerstand gibt

Dessau-Rosslau/MZ - Die Stadt Dessau-Roßlau will trotz des bislang geringen Interesses der Landesregierung weiter für eine Lehrerausbildung an der Hochschule Anhalt am Standort Dessau werben.