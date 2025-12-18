Beim lebendigen Adventskalender stehen im 20. Jahr in Folge die Türen von Menschen in Dessau offen. Für Familie Szulczynski ist es eine besondere Aktion.

Lebendiger Adventskalender in Dessau - Warum Familie Szulczynski seit 20 Jahren dabei ist

Dessau/MZ. - Als Helmut Szulczynski das Büfett eröffnen will, kommt Stimmengewirr vor seinem Haus auf. Die Anwesenden sind sich einig, es muss erst noch ein Lied gesungen werden. Alle stimmen das Kirchenlied „Macht hoch die Tür“ an. Die versammelten Menschen sind der Einladung zum lebendigen Adventskalender gefolgt. Am Montag ab 18 Uhr wurde sich dafür vor dem Haus der Familie Szulczynski in der Tempelhofer Straße 49 getroffen.