Backofen fängt Feuer Lauter Knall schreckt Bewohner in Zerbst auf - Explosion in Küche reißt Loch ins Dach

Durch eine Art Explosion ist am Dienstag, 27. Dezember, der 68-jährige Bewohner eines Einfamilienhauses in Zerbst aufgeschreckt worden. Er wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.